VIDE-GRENIER, BALL-TRAP, FETE CHAMPETRE A SAULLES Saulles, dimanche 19 mai 2024.

Tout public

La Société de chasse de Saulles organise sa deuxième Fête champêtre à la Ferme de Seuchey.

* dès 7h: vide-grenier emplacement et entrée gratuits

* de 10h à 17h: ball trap, challenge et concours. Initiation et découverte. lots divers pour tous

* fête champêtre: manège enfantin, structure gonflable, balade en poney, tir, quilles…

Le soir: MECHOUI ! Biche à la broche, entrée, fromage, dessert. Sur réservation.

20.€ 20 20 EUR.

Lieu-dit Seuchey

Saulles 52500 Haute-Marne Grand Est

