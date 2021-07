Avezac-Prat-Lahitte Avezac-Prat-Lahitte Avezac-Prat-Lahitte, Hautes-Pyrénées Vide Grenier Avezac-Prat-Lahitte Avezac-Prat-Lahitte Catégories d’évènement: Avezac-Prat-Lahitte

Vide Grenier Avezac-Prat-Lahitte, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Avezac-Prat-Lahitte. Vide Grenier 2021-07-25 07:00:00 – 2021-07-25 18:00:00 AVEZAC-PRAT-LAHITTE 1. era plaça

Avezac-Prat-Lahitte Hautes-Pyrénées Avezac-Prat-Lahitte Foire à la ferraille, bricolage, vieux papiers, dans le cadre du Festival Rencon’trad ou, comme chaque année, nous attendons de nombreux visiteurs.

Extérieur uniquement : 2 euros le mètre/linéaire. Placement à votre choix, selon disponibilité.

Informations et réservations au 05 62 98 82 37. +33 5 62 98 82 37 dernière mise à jour : 2021-06-21 par

