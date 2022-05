Vide grenier Auxon, 4 septembre 2022, Auxon.

Dimanche 4 septembre : AUXON – Vide grenier et foire aux livres et collections au parc de la maison familiale. Organisé par l’association festive et culturelle d’Auxon. Contact : +33 (0)3 25 42 03 62

