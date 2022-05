Vide Grenier aux capucins Thouars Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Thouars

Vide Grenier aux capucins Thouars, 12 juin 2022, Thouars. Vide Grenier aux capucins Quartier des Capucins Boulevard des Capucins Thouars

2022-06-12 07:00:00 – 2022-06-12 19:00:00 Quartier des Capucins Boulevard des Capucins

Thouars Deux-Sèvres Thouars Offrez une deuxième vie à vos objets : jeux de société, jouets, livres, vêtements, CD, DVD, consoles et jeux, article de puériculture… Offrez une deuxième vie à vos objets : jeux de société, jouets, livres, vêtements, CD, DVD, consoles et jeux, article de puériculture… Offrez une deuxième vie à vos objets : jeux de société, jouets, livres, vêtements, CD, DVD, consoles et jeux, article de puériculture… Freepick

Quartier des Capucins Boulevard des Capucins Thouars

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Thouars Autres Lieu Thouars Adresse Quartier des Capucins Boulevard des Capucins Ville Thouars lieuville Quartier des Capucins Boulevard des Capucins Thouars Departement Deux-Sèvres

Thouars Thouars Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thouars/

Vide Grenier aux capucins Thouars 2022-06-12 was last modified: by Vide Grenier aux capucins Thouars Thouars 12 juin 2022 Deux-Sèvres Thouars

Thouars Deux-Sèvres