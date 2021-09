Autignac Autignac Autignac, Hérault VIDE -GRENIER Autignac Autignac Catégories d’évènement: Autignac

Hérault

VIDE -GRENIER Autignac, 5 septembre 2021, Autignac. VIDE -GRENIER 2021-09-05 07:00:00 – 2021-09-05 17:00:00

Autignac Hérault Autignac Vide-Grenier de 7h à 17h au boulodrome. Buvette et restauration sur place. Vide-Grenier de 7h à 17h au boulodrome. Buvette et restauration sur place. +33 7 50 43 30 92 Vide-Grenier de 7h à 17h au boulodrome. Buvette et restauration sur place. dernière mise à jour : 2021-08-30 par OT AVANT-MONTS

Détails Catégories d’évènement: Autignac, Hérault Autres Lieu Autignac Adresse Ville Autignac lieuville 43.49488#3.16842