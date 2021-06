Auterrive Auterrive 64270, Auterrive Vide-grenier Auterrive Auterrive Catégories d’évènement: 64270

Auterrive

Vide-grenier Auterrive, 6 juin 2021-6 juin 2021, Auterrive. Vide-grenier 2021-06-06 09:00:00 – 2021-06-06

Auterrive 64270 Auterrive EUR 0 0 Emplacement à prix libre

Restau’ et boissons à base produits locaux

Réservation jusqu’au 4 juin à Elie au 06 36 17 34 84

Organisé par le collectif Roue Libre Emplacement à prix libre

Restau’ et boissons à base produits locaux

Réservation jusqu’au 4 juin à Elie au 06 36 17 34 84

Organisé par le collectif Roue Libre +33 6 36 17 34 84 Emplacement à prix libre

Restau’ et boissons à base produits locaux

Réservation jusqu’au 4 juin à Elie au 06 36 17 34 84

Organisé par le collectif Roue Libre Emplacement à prix libre

Restau’ et boissons à base produits locaux

Réservation jusqu’au 4 juin à Elie au 06 36 17 34 84

Organisé par le collectif Roue Libre vide grenier

Détails Catégories d’évènement: 64270, Auterrive Étiquettes évènement : Autres Lieu Auterrive Adresse Ville Auterrive lieuville 43.46759#-0.99986