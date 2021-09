Bas-en-Basset Bas-en-Basset Bas-en-Basset, Haute-Loire Vide grenier au village de Lamure Bas-en-Basset Bas-en-Basset Catégories d’évènement: Bas-en-Basset

Haute-Loire

Vide grenier au village de Lamure
2021-09-12 – 2021-09-12
dans le village Ld Lamure
Bas-en-Basset Haute-Loire

Bas-en-Basset Haute-Loire Vide grenier organisé par l’association des habitants du village de Lamure.

Installation à partir de 6h.

Restauration snacking uniquement à emporté – Masque obligatoire dernière mise à jour : 2021-08-29 par

