Vide grenier au Ronchois

Seine-Maritime

Ronchois, 22 mai 2022

2022-05-22 06:00:00 06:00:00 – 2022-05-22 18:00:00 18:00:00

Ronchois Seine-Maritime Ronchois Le comité des fêtes organise une brocante le dimanche 22 mai.

De 6h à 18h – Emplacement gratuit – Réservations obligatoires

Restauration et buvette sur place

Infos : 06 83 42 91 65 Ronchois

