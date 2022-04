Vide-grenier au profit des animaux de la SPA de Nargis Place de l’Eglise Saint-jean-le-blanc Catégorie d’évènement: Saint-Jean-le-Blanc

Le refuge de la SPA de Nargis organise un vide-grenier au profit EXCLUSIF des loulous (les 2 € par mètre sont uniquement pour le refuge auxquels s’ajouteront les ventes sur notre stand ). Les ventes sur vos stands sont bien sûr pour vous. La recette servira en priorité pour les frais vétérinaires, l’achat des médicaments et des croquettes spécifiques . Venez exposer, ou vous promener, le matin pour les plus belles trouvailles ou l’après midi pour de belles affaires. 2 point de restauration/boisson seront disponibles auprès de nos 2 commerçants de Nargis : “La Rose des Sables” et “le Ptit Creux “. Réservation : https://www.refuge-de-nargis.org/reservation

