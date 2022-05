Vide grenier au Pays de Belvès

Vide grenier au Pays de Belvès, 3 juillet 2022, . Vide grenier au Pays de Belvès

2022-07-03 – 2022-07-03 Le Comité des fêtes de Belvès vous propose de participer à un Vide grenier Dimanche 3 juillet pour des petites et grandes trouvailles!

Soyez nombreux à exposer et participer!

Inscriptions, renseignements au 07 88 08 77 64 Le Comité des fêtes de Belvès vous propose de participer à un Vide grenier Dimanche 3 juillet pour des petites et grandes trouvailles!

Soyez nombreux à exposer et participer!

Inscriptions, renseignements au 07 88 08 77 64 Le Comité des fêtes de Belvès vous propose de participer à un Vide grenier Dimanche 3 juillet pour des petites et grandes trouvailles!

Soyez nombreux à exposer et participer!

Inscriptions, renseignements au 07 88 08 77 64 dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville