Vide-grenier au Parc des Garrigues Rognes, 5 juin 2022, Rognes.

Vide-grenier au Parc des Garrigues Parc des Garrigues Avenue de Lambesc Rognes

2022-06-05 – 2022-06-05 Parc des Garrigues Avenue de Lambesc

Rognes Bouches-du-Rhône Rognes

Ce vide-grenier remporte un franc succès puisqu’il accueille plus de 250 exposants sur le vaste site du Parc des Garrigues.

Buvette et sandwicherie sur place.

Parking à l’intérieur réservé aux personnes titulaires d’une carte d’invalidité et aux familles avec enfants de moins de 4 ans sur justificatif (dans la limite des places disponibles).

Chaque année, le Comité des Fêtes de Rognes organise un grand vide grenier au Parc des Garrigues. Un évènement d’envergure à ne pas manquer pour dénicher toutes sortes de trésors !

comitedesfetesrognes@gmail.com +33 7 69 05 60 31 http://www.festivites-rognes.fr/

Ce vide-grenier remporte un franc succès puisqu’il accueille plus de 250 exposants sur le vaste site du Parc des Garrigues.

Buvette et sandwicherie sur place.

Parking à l’intérieur réservé aux personnes titulaires d’une carte d’invalidité et aux familles avec enfants de moins de 4 ans sur justificatif (dans la limite des places disponibles).

Parc des Garrigues Avenue de Lambesc Rognes

dernière mise à jour : 2022-04-08 par Office Municipal de Tourisme de Rognes Provence Tourisme / Office Municipal de Tourisme de RognesProvence Tourisme / Office Municipal de Tourisme de Rognes