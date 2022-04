Vide-Grenier au Marché de Quenenquen à Scrignac Scrignac Scrignac Catégories d’évènement: Finistère

Le Marché de Quenequen à Scrignac organise un Vide-Grenier le vendredi 22 avril de 14h00 à 19h00 sur le marché. Renseignements et réservation au 02 98 19 81 36 et au tarif de 3€.

