Plémet Plémet Côtes-d'Armor, Plémet Vide-grenier au château Plémet Plémet Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plémet

Vide-grenier au château Plémet, 26 juin 2021-26 juin 2021, Plémet. Vide-grenier au château 2021-06-26 – 2021-06-26

Plémet Côtes d’Armor Plémet Venez découvrir le parc du château de Launay Guen, les salons du château à l’occasion du premier vide-grenier organisé par les propriétaires dans ce magnifique écrin de verdure.

Inscriptions pour les exposants par SMS, 3 euros le mètre linéaire, gratuit pour les exposants plémétais. contact@chateaulaunayguen.com +33 7 61 93 51 31 http://www.chateaulaunayguen.com/ Venez découvrir le parc du château de Launay Guen, les salons du château à l’occasion du premier vide-grenier organisé par les propriétaires dans ce magnifique écrin de verdure.

Inscriptions pour les exposants par SMS, 3 euros le mètre linéaire, gratuit pour les exposants plémétais.

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plémet Étiquettes évènement : Autres Lieu Plémet Adresse Ville Plémet lieuville 48.20705#-2.56427