Saint-Sauveur-d’Émalleville Seine-Maritime Saint-Sauveur-d’Émalleville Le Château des Milles Roses avec la collaboration de l’association Bout’Choux & Compagnie (assistantes maternelles et parents de jeunes enfants non-scolarisés) organise un vide-grenier au château le dimanche 15 mai 2022 de 8h00 à 17h30.

Exposants : 3 euros le mètre

Visiteurs : 1 euro (gratuit pour les moins de 14 ans)

Buvette sur place, parking à proximité.

Le Château des Mille Roses se situe route du château à Saint-Sauveur-d’Emalleville

