Vide Grenier Associatif Fontvieille, 8 mai 2022, Fontvieille.

Vide Grenier Associatif Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille

2022-05-08 – 2022-05-08 Cours Hyacinthe Bellon Centre ville

Fontvieille Bouches-du-Rhône Fontvieille

Vide Grenier associatif – Organisé par Fontvieille Associations – pour membres d’associations uniquement (de Fontvieille ou non)



Inscriptions



Sur place: le dimanche 17 avril de 8h à 12h – à côté des arèes

Par mail: fontvieille.associations@hotmail.com (dans ce cas le dossier complet et le règlement devront être déposés dans la boite de l’association, à la mairie, au plus tard le 24 avril.

Tarif: 10€ pour les adhérents de Fontvieille Associations et 12€ pour les non-adhérents.



Merci d’apporter la photocopie d’une pièce d’identité , un justificatif d’appartenance à une association et la photocopie de votre assurance ‘Responsabilité Civil’.

Vide Grenier associatif – Organisé par Fontvieille Associations – pour membres d’associations uniquement (de Fontvieille ou non)

fontvieille.associations@hotmail.com

Vide Grenier associatif – Organisé par Fontvieille Associations – pour membres d’associations uniquement (de Fontvieille ou non)



Inscriptions



Sur place: le dimanche 17 avril de 8h à 12h – à côté des arèes

Par mail: fontvieille.associations@hotmail.com (dans ce cas le dossier complet et le règlement devront être déposés dans la boite de l’association, à la mairie, au plus tard le 24 avril.

Tarif: 10€ pour les adhérents de Fontvieille Associations et 12€ pour les non-adhérents.



Merci d’apporter la photocopie d’une pièce d’identité , un justificatif d’appartenance à une association et la photocopie de votre assurance ‘Responsabilité Civil’.

Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille

dernière mise à jour : 2022-04-01 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles Provence Tourisme / Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-AlpillesProvence Tourisme / Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles