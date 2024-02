Vide-Grenier ASL Football Site ombragé de la Vinière St lyphard, dimanche 9 juin 2024.

Vide-Grenier ASL Football Vide-greniers organisé par l’ASL football Dimanche 9 juin, 07h00 Site ombragé de la Vinière Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-09T07:00:00+02:00 – 2024-06-09T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-09T07:00:00+02:00 – 2024-06-09T18:00:00+02:00

Vide-greniers organisé par l’ASL football

Site ombragé de la Vinière Complexe sportif de la Vinière 44410 St lyphard St lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 62 09 60 45 »}, {« type »: « email », « value »: « hugues.leblanc@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/vide-grenier-asl-football-st-lyphard.html »}]

FAMILLE JEUNESSE