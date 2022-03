Vide-Grenier ASL Football Site ombragé de la Vinière St lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

St lyphard

Vide-Grenier ASL Football Site ombragé de la Vinière, 15 mai 2022, St lyphard. Vide-Grenier ASL Football

Site ombragé de la Vinière, le dimanche 15 mai à 07:00

Accueil dès 6h30. 1 véhicule = 1 emplacement 1 véhicule + une remorque = 2 emplacements 1 véhicule > 4 mètres = 2 emplacements Possibilité de stationner sur place. Restauration sur site. Accueil dès 6h30. 1 véhicule = 1 emplacement 1 véhicule + une remorque = 2 emplacements 1 véhicule > 4 mètres = 2 emplacements Possibilité de stationner sur place. Restauration sur site… Site ombragé de la Vinière Complexe sportif de la Vinière 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T07:00:00 2022-05-15T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, St lyphard Autres Lieu Site ombragé de la Vinière Adresse Complexe sportif de la Vinière 44410 St lyphard Ville St lyphard lieuville Site ombragé de la Vinière St lyphard Departement Loire-Atlantique

Site ombragé de la Vinière St lyphard Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/st-lyphard/

Vide-Grenier ASL Football Site ombragé de la Vinière 2022-05-15 was last modified: by Vide-Grenier ASL Football Site ombragé de la Vinière Site ombragé de la Vinière 15 mai 2022 Site ombragé de la Vinière St lyphard St lyphard

St lyphard Loire-Atlantique