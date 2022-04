VIDE-GRENIER ASL FOOTBALL Saint-Lyphard Saint-Lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

VIDE-GRENIER ASL FOOTBALL Saint-Lyphard, 15 mai 2022, Saint-Lyphard.
Site ombragé de la Vinière Complexe sportif de la Vinière

2022-05-15

Saint-Lyphard Loire-Atlantique Accueil dès 6h15. 1 véhicule = 1 emplacement

1 véhicule + une remorque = 2 emplacements

hugues.leblanc@gmail.com +33 6 62 09 60 45

1 véhicule + une remorque = 2 emplacements

Possibilité de stationner sur place. Restauration sur site.

