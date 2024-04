VIDE GRENIER Ars-sur-Moselle, dimanche 21 avril 2024.

Nous y voilà !! Les rayons du soleil se mêlent au parfum des fleurs fraichement écloses. L’humeur est légère et le Comité des Fêtes organise son VIDE GRENIER. Venez nombreux découvrir plus de 140 stands –installés tout autour de la Mairie et cours d’écoles.

Apprentis chineurs, ou professionnels, vous trouverez votre bonheur, tout y sera déballé, vaisselle, jouets anciens, vêtements, outils, livres, meubles, et tant d’autres objets. Pour vous permettre de flâner tranquillement, un parking gratuit situé au niveau de la gare sera mis à votre disposition.

Toute une équipe de bénévoles vous accueillera toute la journée au point restauration, buvette et gourmandises.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 07:00:00

fin : 2024-04-21 17:00:00

Place Roosevelt

Ars-sur-Moselle 57130 Moselle Grand Est

