Vide grenier Arreau, 27 juin 2021-27 juin 2021, Arreau. Vide grenier 2021-06-27 08:00:00 08:00:00 – 2021-06-27 17:30:00 17:30:00 Place de la Mairie – Parkingl’Arbizon ARREAU

Arreau 65240 Réservé aux particuliers 2 € le mètre linéaire. Tables non fournies Vide grenier dans Arreau avec animation, assurée par Le Repaire des Huskys. Venez nombreux !

Vide grenier dans Arreau avec animation, assurée par Le Repaire des Huskys. Venez nombreux !

Respect des règles sanitaires en vigueur

dernière mise à jour : 2021-06-10 par

