Vide grenier Argelès-Gazost Argelès-Gazost Catégories d’évènement: Argelès-Gazost

Hautes-Pyrénées

Vide grenier Argelès-Gazost, 7 août 2022, Argelès-Gazost. Vide grenier Au boulodrome ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

2022-08-07 08:00:00 08:00:00 – 2022-08-07 20:00:00 20:00:00 Au boulodrome ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées Organisé par la pétanque. Inscription sur place à partir de 6h au boulodrome du parc thermal d’Argeles Gazost.

3 euros le mètre, pas de tables en location. +33 0647299108 Au boulodrome ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

dernière mise à jour : 2022-03-26 par

Détails Catégories d’évènement: Argelès-Gazost, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Argelès-Gazost Adresse Au boulodrome ARGELES-GAZOST Ville Argelès-Gazost lieuville Au boulodrome ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Departement Hautes-Pyrénées

Vide grenier Argelès-Gazost 2022-08-07 was last modified: by Vide grenier Argelès-Gazost Argelès-Gazost 7 août 2022 Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées