79220 La Chapelle-Bâton EUR 2 Vide grenier organisé par l’association des parents d’élèves à La Chapelle-Bâton.

8h 00 /18h

Entrée gratuite

150 exposants maximum

Sans réservation, 2€ le mL l’exposant garde son véhicule sur emplacement.

Placement à partir de 6h00.

L’association se réserve le droit d’annuler le jour cause météo.

