GRISELLES, le dimanche 26 septembre à 08:30

L'association Les mains Créatives de Griselles organise leur vide grenier annuel le dimanche 26 septembre de 8 h 30 à 18 h 00 dans le centre bourg de Griselles. Passe sanitaire et port du masque obligatoire. Prix du mètre linéaire : 2 €

