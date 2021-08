Olivet La Gabare Loiret, Olivet Vide grenier annuel de la Gabare La Gabare Olivet Catégories d’évènement: Loiret

le dimanche 29 août à 10:00

L’occasion de donner une deuxième vie à ses objets et/ou de faire de bonnes affaires ! Visite et découverte de la Gabare, premier supermarché coopératif et participatif de la Région Centre val de Loire. Réservation du stand auprès de : [serge.adeline@outlook.com](mailto:serge.adeline@outlook.com)

entrée libre

gratuit pour les coopérateurs, 10€ les 3 m linéaire pour les extérieurs ; installation à partir de 8 h 30, ouverture au public à 10 h – stand crêpes et petite dégustation La Gabare 1455, rue de la Bergeresse, 45160 Olivet Olivet Loiret

