Vide grenier Andoins, 1 mai 2022, Andoins.

Vide grenier Andoins

2022-05-01 09:00:00 – 2022-05-01 16:00:00

Andoins 64420 Andoins

Ce vide-grenier sera l’occasion d’une journée plus largement festive et culturelle avec jeu de piste, marche ludique, balade en poneys et d’autres surprises.

+33 6 68 12 38 87

VIVIANE6276 pixabay

Andoins

dernière mise à jour : 2022-03-04 par