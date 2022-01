Vide-grenier Aire-sur-l’Adour, 6 février 2022, Aire-sur-l'Adour. Vide-grenier Rue René Mericam Centre d’animation Aire-sur-l’Adour

2022-02-06 08:00:00 – 2022-02-06 18:00:00 Rue René Mericam Centre d’animation

Aire-sur-l’Adour Landes EUR La fédération des conseils de parents d’élèves d’Aire-sur-l’Adour organise un vide-grenier dimanche 6 février au centre d’animation.

Buvette et restauration sur place toute la journée.

Pass sanitaire obligatoire Infos et réservation pour les emplacements : 05 58 71 68 19 ou fcpe.local.aire@wanadoo.fr La fédération des conseils de parents d’élèves d’Aire-sur-l’Adour organise un vide-grenier dimanche 6 février au centre d’animation.

Buvette et restauration sur place toute la journée.

Pass sanitaire obligatoire Infos et réservation pour les emplacements : 05 58 71 68 19 ou fcpe.local.aire@wanadoo.fr +33 5 58 71 68 19 La fédération des conseils de parents d’élèves d’Aire-sur-l’Adour organise un vide-grenier dimanche 6 février au centre d’animation.

Buvette et restauration sur place toute la journée.

Pass sanitaire obligatoire Infos et réservation pour les emplacements : 05 58 71 68 19 ou fcpe.local.aire@wanadoo.fr fcpe

Rue René Mericam Centre d’animation Aire-sur-l’Adour

dernière mise à jour : 2022-01-24 par

Détails Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour, Landes Autres Lieu Aire-sur-l'Adour Adresse Rue René Mericam Centre d'animation Ville Aire-sur-l'Adour lieuville Rue René Mericam Centre d'animation Aire-sur-l'Adour Departement Landes

Aire-sur-l'Adour Aire-sur-l'Adour Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aire-sur-ladour/

Vide-grenier Aire-sur-l’Adour 2022-02-06 was last modified: by Vide-grenier Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l'Adour 6 février 2022 Aire-sur-l'Adour Landes

Aire-sur-l'Adour Landes