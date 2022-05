Vide Grenier Abeille de Gien Gien Gien Catégories d’évènement: Gien

Gien Loiret L’édition 2022 de notre vide grenier sera placé sous le signe de la bonne humeur !

Nous vous attendons nombreux dans le respect des gestes barrières évidemment. ( Restauration et buvette sur place)

N hésitez pas à partager l’évènement !

Vide Grenier des Abeilles aura lieu le 12 juin 2022 au parking du Paul Bert à Gien. nagot.evelyne@orange.fr +33 6 75 77 41 45 https://www.abeilledegien.com/

Ps : Pour participer à l’organisation contactez-nous. Abeille de Gien

Gien

