L’édition 2021 de notre vide grenier sera placé sous le signe de la bonne humeur !

Nous vous attendons nombreux dans le respect des gestes barrières évidemment

N hésitez pas à partager l’évènement !

Ps : Pour participer à l'organisation contactez-nous. Vide Grenier des Abeilles nagot.evelyne@orange.fr +33 6 75 77 41 45

Abeilles Gien

