Vide grenier à Soulomès Soulomès Soulomès Catégories d’Évènement: Lot

Soulomès

Vide grenier à Soulomès, 4 juin 2023, Soulomès Soulomès. Vide grenier à Soulomès Le Bourg Soulomès Lot

2023-06-04 08:00:00 08:00:00 – 2023-06-04 18:00:00 18:00:00 Soulomès

Lot Soulomès De 8h à 18h, restauration sur place. Vide grenier organisé par le Comité des fêtes de Soulomès. Pour le vide grenier le comité des fêtes prend les inscriptions (tarif : 2€ le mètre). Soulomès

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot, Soulomès Autres Lieu Soulomès Adresse Le Bourg Soulomès Lot Ville Soulomès Soulomès Departement Lot Lieu Ville Soulomès

Soulomès Soulomès Soulomès Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soulomes soulomes/

Vide grenier à Soulomès 2023-06-04 was last modified: by Vide grenier à Soulomès Soulomès 4 juin 2023 Le Bourg Soulomès Lot Lot Soulomès

Soulomès Soulomès Lot