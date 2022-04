Vide-grenier à Saint-Romain-de-Colbosc Saint-Romain-de-Colbosc, 12 juin 2022, Saint-Romain-de-Colbosc. Vide-grenier à Saint-Romain-de-Colbosc Saint-Romain-de-Colbosc

2022-06-12 – 2022-06-12

L'Amicale des Sapeurs Pompiers de Saint-Romain-de-Colbosc organise un vide-grenier, le dimanche 12 juin de 8h à 18h, sur le parking couvert d'Hyper U. Restauration sur place. Entrée : 1€

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

