Vide grenier à Saint-Leu d’Esserent Saint-Leu-d’Esserent, dimanche 7 avril 2024.

Venez flâner et chiner dans les rues de la ville de Saint-Leu d’Esserent le dimanche 7 avril de 8h à 18h.

Exposants:

Inscription pour réserver votre emplacement jusqu’au 15 mars

BULLETIN D’INSCRIPTION https://www.saintleudesserent.fr/article_409_1…

ou à récupérer à l’accueil de la Mairie ou du pôle Culture

Tarif: 4€ le mètre linéaire pour les extérieurs, 2€ le mètre linéaire pour les habitants

Le bulletin d’inscription est à retourner au pôle Culture, avec le paiement par chèque (ordre Trésor Public) ou espèces 1, rue Jean Moulin 60340 Saint-Leu d’Esserent

Horaires mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h et mercredi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 18h

Renseignements au 03 44 56 05 34 ou par mail: pole.culture@saintleudesserent.fr 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 08:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Place de la République

Saint-Leu-d’Esserent 60340 Oise Hauts-de-France pole.culture@saintleudesserent.fr

