Vide grenier à Saint-Leu d’Esserent Saint-Leu-d’Esserent Saint-Leu-d'Esserent Catégories d’évènement: Oise

Saint-Leu-d'Esserent

Vide grenier à Saint-Leu d’Esserent Saint-Leu-d’Esserent, 3 avril 2022, Saint-Leu-d'Esserent. Vide grenier à Saint-Leu d’Esserent Saint-Leu-d’Esserent

2022-04-03 08:00:00 – 2022-04-03 18:00:00

Saint-Leu-d’Esserent Oise Saint-Leu-d’Esserent Venez flâner et chiner dans les rues de la ville de Saint-Leu d’Esserent le dimanche 3 avril de 8h à 18h. > Troc aux plantes

> Buvette & restauration sur place

> Animations de rues

Saint-Leu-d’Esserent

