VIDE GRENIER À SAINT LAMBERT DU LATTAY Parc Ludovic Piard Allée du Parc de l'Enclos Val-du-Layon

2022-05-15

2022-05-15 – 2022-05-15 Parc Ludovic Piard Allée du Parc de l’Enclos

Val-du-Layon Maine-et-Loire Val-du-Layon A la recherche d’objets, de meubles et autres, venez parcourir le vide grenier.

150 exposants – bar et restauration sur place Infos exposants :

6€ / 5 mètres (5 mètres minimum, taille d’une voiture)

Installation de 6h00 à 8h00

Réservation par téléphone au 07 49 72 82 31 ou par mail comitedesfetessldl@gmail.com Venez participer au vide grenier au Parc Ludovic Piard à Saint Lambert du Lattay ! comitedesfetessldl@gmail.com A la recherche d’objets, de meubles et autres, venez parcourir le vide grenier.

Parc Ludovic Piard Allée du Parc de l'Enclos Val-du-Layon

