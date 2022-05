Vide Grenier à Saint Jacques de Thouars Saint-Jacques-de-Thouars Saint-Jacques-de-Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Jacques-de-Thouars

Vide Grenier à Saint Jacques de Thouars Saint-Jacques-de-Thouars, 5 juin 2022, Saint-Jacques-de-Thouars. Vide Grenier à Saint Jacques de Thouars À côté de la salle des fêtes Place René Cassin Saint-Jacques-de-Thouars

2022-06-05 08:00:00 – 2022-06-05 18:00:00 À côté de la salle des fêtes Place René Cassin

Saint-Jacques-de-Thouars Deux-Sèvres Saint-Jacques-de-Thouars Offrez une deuxième vie à vos objets : jeux de société, jouets, livres, vêtements, CD, DVD, consoles et jeux, article de puériculture…

Buvette sur place et restauration à emporter. Comité des Fêtes de St Jacques de Thouars

À côté de la salle des fêtes Place René Cassin Saint-Jacques-de-Thouars

