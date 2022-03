Vide-grenier à Saint-Estèphe Saint-Estèphe, 15 mai 2022, Saint-Estèphe.

Vide-grenier à Saint-Estèphe Saint-Estèphe

2022-05-15 06:00:00 – 2022-05-15 18:00:00

Saint-Estèphe Gironde Saint-Estèphe

EUR 0 Un vide-grenier est organisé par la catégorie U10 / U11 de l’entente S.A Cissacais et du Saint Seurin Saint Estèphe F.C. Les profits serviront à financer une partie d’un séjour à La Rochelle et la sortie de fin de saison.

Buvette et sandwicherie sur place.

Animations pour enfants.

+33 6 03 20 78 78

Ville de Pauillac

Saint-Estèphe

dernière mise à jour : 2022-03-28 par