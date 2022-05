Vide grenier à Saint Cyprien Saint-Cyprien Saint-Cyprien Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Cyprien

Vide grenier à Saint Cyprien Saint-Cyprien, 17 septembre 2022, Saint-Cyprien. Vide grenier à Saint Cyprien Saint-Cyprien

2022-09-17 08:00:00 – 2022-09-17

Saint-Cyprien Dordogne Saint-Cyprien VIDE GRENIER organisé par la municipalité le 17/09

Inscription à la mairie du 10 août au 15 septembre

Tarif: 3€/m linéaire

Renseignements, inscriptions: 05 53 29 28 22

Règlement en téléchargement sur www.saintcyprien24.fr VIDE GRENIER organisé par la municipalité le 17/09

Inscription à la mairie du 10 août au 15 septembre

Tarif: 3€/m linéaire

Renseignements, inscriptions: 05 53 29 28 22

Règlement en téléchargement sur www.saintcyprien24.fr +33 5 53 29 28 22 VIDE GRENIER organisé par la municipalité le 17/09

Inscription à la mairie du 10 août au 15 septembre

Tarif: 3€/m linéaire

Renseignements, inscriptions: 05 53 29 28 22

Règlement en téléchargement sur www.saintcyprien24.fr pixabay

Saint-Cyprien

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Cyprien Autres Lieu Saint-Cyprien Adresse Ville Saint-Cyprien lieuville Saint-Cyprien Departement Dordogne

Saint-Cyprien Saint-Cyprien Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cyprien/

Vide grenier à Saint Cyprien Saint-Cyprien 2022-09-17 was last modified: by Vide grenier à Saint Cyprien Saint-Cyprien Saint-Cyprien 17 septembre 2022 Dordogne Saint-Cyprien

Saint-Cyprien Dordogne