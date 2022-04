Vide-grenier à Romain Romain Romain Catégories d’évènement: Doubs

Romain

Vide-grenier à Romain Romain, 1 mai 2022, Romain. Vide-grenier à Romain Romain

2022-05-01 – 2022-05-01

Romain Doubs Romain EUR L’association Sportive et Culturelle de Romain vous invite à son premier vide-grenier !

Petite restauration et buvette sur place. Entrée gratuite. association.ascrr@gmail.com L’association Sportive et Culturelle de Romain vous invite à son premier vide-grenier !

Petite restauration et buvette sur place. Entrée gratuite. Romain

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Romain Autres Lieu Romain Adresse Ville Romain lieuville Romain Departement Doubs

Romain Romain Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romain/

Vide-grenier à Romain Romain 2022-05-01 was last modified: by Vide-grenier à Romain Romain Romain 1 mai 2022 Doubs romain

Romain Doubs