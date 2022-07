Vide-Grenier à Pujols Pujols Pujols Catégories d’évènement: Gironde

Pujols

Vide-Grenier à Pujols Pujols, 17 juillet 2022, Pujols. Vide-Grenier à Pujols

Pujols Gironde OT Castillon-Pujols

2022-07-17 08:00:00 – 2022-07-17 18:00:00 Pujols

Gironde Pujols Vide Grenier de Pujols organisé par L2F Sprint Car

Dimanche 17 juillet au lieu dit de Touron

2€ le mètre (arrivée des exposants 6h)

Pujols

dernière mise à jour : 2022-07-08

