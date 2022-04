Vide grenier à Pradines Pradines Pradines Catégories d’évènement: Lot

Pradines

Vide grenier à Pradines Pradines, 1 mai 2022, Pradines. Vide grenier à Pradines Pradines

2022-05-01 08:00:00 – 2022-05-01 17:00:00

Pradines Lot 3 EUR 3 Café offert aux exposants. Accueil des exposants à partir de 7h00.

Buvette, crêpes, gâteaux Ce vide grenier est organisé par les familles de Pradines, pour leur projet de week-end participatif, soutenu par le Centre Social l’Escale et la Ruche. Café offert aux exposants. Accueil des exposants à partir de 7h00.

Buvette, crêpes, gâteaux Lisa Da Ascençao –

Pradines

dernière mise à jour : 2022-04-02 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Pradines Autres Lieu Pradines Adresse Ville Pradines lieuville Pradines Departement Lot

Pradines Pradines Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pradines/

Vide grenier à Pradines Pradines 2022-05-01 was last modified: by Vide grenier à Pradines Pradines Pradines 1 mai 2022 Lot Pradines

Pradines Lot