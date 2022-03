Vide-Grenier à Plassac Plassac, 2 avril 2022, Plassac.

Vide-Grenier à Plassac Salle Polyvalente Rue Chardonney Plassac

2022-04-02 09:00:00 – 2022-04-03 19:00:00 Salle Polyvalente Rue Chardonney

Plassac Gironde Plassac

EUR Vous aimez chiner, chercher, débusquer? ou au contraire vous souhaitez vendre des objets que vous n’utilisez plus?

Le 2 et 3 avril, les ateliers du Mascaret et la ville de Plassac organisent un vide-grenier à la salle polyvalente toute la journée avec la possibilité de se restaurer sur place.

Pour ceux qui souhaitent mettre un stand, n’attendez plus pour vous inscrire!

+33 6 64 50 98 68

©Pixabay

Salle Polyvalente Rue Chardonney Plassac

dernière mise à jour : 2022-03-21 par OT Blaye