Vide-grenier à « nos campagnes autrefois »

Vide-grenier à « nos campagnes autrefois », 10 juillet 2022, . Vide-grenier à « nos campagnes autrefois »

2022-07-10 – 2022-07-10 8ème Vide Grenier.

Gratuit pour les exposants et les visiteurs. Exposants à partir de 6h et visiteurs de 7h à 18h. Renseignements: 06 82 22 66 71 noscampagnesautrefois@orange.fr Toute la journée au parking du musée la Palairie de Goutrens. Emplacements et entrées gratuits. Buvette. Restauration rapide. noscampagnesautrefois@orange.fr +33 6 82 22 66 71 http://noscampagnesautrefois@orange.fr/ 8ème Vide Grenier.

Gratuit pour les exposants et les visiteurs. Exposants à partir de 6h et visiteurs de 7h à 18h. Renseignements: 06 82 22 66 71 noscampagnesautrefois@orange.fr OFFICE DE TOURISME DU PAYS RIGNACOIS dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville