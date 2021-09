Loretz-d'Argenton Loretz-d'Argenton Deux-Sèvres, Loretz-d'Argenton Vide grenier à Loretz-d’Argenton Loretz-d’Argenton Loretz-d'Argenton Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Vide grenier à Loretz-d’Argenton Loretz-d’Argenton, 12 septembre 2021, Loretz-d'Argenton. Vide grenier à Loretz-d’Argenton 2021-09-12 06:30:00 – 2021-09-12 18:00:00 Rue de l’an 2000 Derrière la Salle des Fêtes

Loretz-d’Argenton Deux-Sèvres Loretz-d’Argenton Offrez une deuxième vie à vos objets : jeux de société, jouets, livres, vêtements, CD, DVD, consoles et jeux, article de puériculture…

Sandwich, gâteaux et buvette sur place (sur présentation du pass sanitaire).

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Loretz-d'Argenton Autres Lieu Loretz-d'Argenton Adresse Rue de l'an 2000 Derrière la Salle des Fêtes Ville Loretz-d'Argenton lieuville 47.07826#-0.27004