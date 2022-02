Vide Grenier à Lavoûte sur Loire Lavoûte-sur-Loire Lavoûte-sur-Loire Catégories d’évènement: Haute-Loire

2022-08-28 06:00:00 06:00:00 – 2022-08-28 18:00:00 18:00:00

Lavoûte-sur-Loire Haute-Loire Lavoûte-sur-Loire Le comité des fêtes organise son traditionnel vide greniers de 6h à 18h, vide greniers réservé aux particuliers (pas de réservations). +33 6 86 87 72 46 http://cigal.over-blog.com/ Lavoûte-sur-Loire

