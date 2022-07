Vide grenier à Lau-Balagnas Lau-Balagnas Lau-Balagnas Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

LAU BALAGNAS

Vide grenier à Lau-Balagnas Lau-Balagnas, 30 juillet 2022, Lau-Balagnas.

1 Place de la Mairie LAU-BALAGNAS

2022-07-30 – 2022-07-31

LAU-BALAGNAS 1 Place de la Mairie

Lau-Balagnas

Hautes-Pyrénées Lau-Balagnas Programme : Samedi 30 juillet

7h00 – 18h00 : Vide grenier à la place de la mairie de Lau-Balagnas. Buvette et snack sur place. Renseignements au 06 64 08 56 01 ou 06 33 21 62 41 (Tarif : 3€ le mètre)

20h00 : Concert groupe Isis. Buvette. Dimanche 31 juillet

10h30 : Messe à l’église de Lau-Balagnas

12h00 : Apéro du Maire à la salle des fêtes offert par la municipalité.

14h00 : Concours de pétanque en doublette au parking EDF.

Inscriptions sur place, finale à la mairie. Prix: 6€ par équipe.

19h30 : Banda Los Muchachos à la mairie. Buvette et restauration. Lau-Balagnas en fête le weekend du 30 et 31 juillet. Au programme, vide grenier, concert du groupe Isis, apéro du maire, concours de pétanque et banda Los Muchachos au rendez-vous. Programme : Samedi 30 juillet

