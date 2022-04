Vide-grenier à Laon (cité médiévale) Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

Laon

Vide-grenier à Laon (cité médiévale) Laon, 1 mai 2022, Laon. Vide-grenier à Laon (cité médiévale) Laon

2022-05-01 – 2022-05-01

Laon Aisne Vide-grenier organisé par l’association SOS Chats Errants

Nombre d’exposants NC RV à la Maison des Associations de 10h à 17h ! Vide-grenier organisé par l’association SOS Chats Errants

Nombre d’exposants NC RV à la Maison des Associations de 10h à 17h ! +33 3 23 20 11 26 Vide-grenier organisé par l’association SOS Chats Errants

Nombre d’exposants NC RV à la Maison des Associations de 10h à 17h ! OT du Pays de Laon

Laon

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Laon Autres Lieu Laon Adresse Ville Laon lieuville Laon Departement Aisne

Laon Laon Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laon/

Vide-grenier à Laon (cité médiévale) Laon 2022-05-01 was last modified: by Vide-grenier à Laon (cité médiévale) Laon Laon 1 mai 2022 Aisne Laon

Laon Aisne