Vide grenier à Lansac Lansac Lansac Catégories d’évènement: Gironde

Lansac

Vide grenier à Lansac Lansac, 8 mai 2022, Lansac. Vide grenier à Lansac rue du 19 Mars Parking et Salle polyvalente Lansac

2022-05-08 – 2022-05-08 rue du 19 Mars Parking et Salle polyvalente

Lansac Gironde Lansac EUR Le Comité de Jumelage de Lansac-Ravel organise son vide-grenier.

Accueil des exposants à partir de 6h.

Restauration sur place pour tous. Le Comité de Jumelage de Lansac-Ravel organise son vide-grenier.

Accueil des exposants à partir de 6h.

Restauration sur place pour tous. +33 6 03 00 06 60 Le Comité de Jumelage de Lansac-Ravel organise son vide-grenier.

Accueil des exposants à partir de 6h.

Restauration sur place pour tous. S. Ballot

rue du 19 Mars Parking et Salle polyvalente Lansac

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lansac Autres Lieu Lansac Adresse rue du 19 Mars Parking et Salle polyvalente Ville Lansac lieuville rue du 19 Mars Parking et Salle polyvalente Lansac Departement Gironde

Lansac Lansac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lansac/

Vide grenier à Lansac Lansac 2022-05-08 was last modified: by Vide grenier à Lansac Lansac Lansac 8 mai 2022 Gironde Lansac

Lansac Gironde