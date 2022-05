Vide-Grenier à l’Abbaye Chatel-Chéhéry Chatel-Chéhéry Catégorie d’évènement: Chatel-Chéhéry

Vide-Grenier à l’Abbaye Chatel-Chéhéry, 5 juin 2022, Chatel-Chéhéry. Vide-Grenier à l’Abbaye Abbaye de Chéhéry Chatel-Chéhéry

2022-06-05 – 2022-06-05

Abbaye de Chéhéry Chatel-Chéhéry Ardennes Chatel-Chéhéry L’Abbaye de Chéhéry, vous ouvre ses portes pour un vide-grenier, brocante. Un marché de producteurs et de créateurs sera aussi au rendez-vous. Buvette et petite restauration sur place. org. Association des Amis de l’Abbaye de Chéhéry amis.abbaye@chehery.com +33 6 71 21 55 47 http://www.chehery.com/ Abbaye de Chéhéry Chatel-Chéhéry

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Catégorie d’évènement: Chatel-Chéhéry Autres Lieu Chatel-Chéhéry Adresse Abbaye de Chéhéry Ville Chatel-Chéhéry lieuville Abbaye de Chéhéry Chatel-Chéhéry

Vide-Grenier à l’Abbaye Chatel-Chéhéry 2022-06-05 was last modified: by Vide-Grenier à l’Abbaye Chatel-Chéhéry Chatel-Chéhéry 5 juin 2022

Chatel-Chéhéry