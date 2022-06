Vide Grenier à Labassère Labassère Labassère Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Labassère

Vide Grenier à Labassère Labassère, 3 juillet 2022, Labassère. Vide Grenier à Labassère

LABASSERE Labassère Hautes-Pyrénées

2022-07-03 – 2022-07-03 Labassère

Hautes-Pyrénées Labassère Réservations au 05 62 95 32 52 ou 05 62 95 48 82 Vide grenier organisé par Loisirs 65 Labassère Buvette

Crêpes

Sandwich sur place Réservations au 05 62 95 32 52 ou 05 62 95 48 82 Labassère

