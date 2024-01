Vide grenier à la Paroisse Maison Saint-François Martigues, dimanche 4 février 2024.

Vide grenier à la Paroisse Maison Saint-François Martigues Bouches-du-Rhône

La Paroisse de Martigues organise un vide-grenier à la Maison Saint-François.

Collecte des objets aux dates suivantes : Le samedi 27 janvier et le samedi 03 février de 09h à 16h. Ne sont pas acceptés : les cassettes VHS, les objets cassés, les matériels hi-fi et électriques non fonctionnels. .

Maison Saint-François 2 boulevard Joliot-Curie

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur accueilparoisse.m@gmail.com

Début : 2024-02-04 09:30:00

fin : 2024-02-04 16:00:00



L’événement Vide grenier à la Paroisse Martigues a été mis à jour le 2024-01-26 par Office de Tourisme de Martigues