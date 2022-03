Vide-grenier à La Glacière Salle des fêtes de La Glacière Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

L’Amicale Laïque de la glacière organise un vide grenier à la salle de la glacière et sur le parvis des écoles, le samedi 2 avril. Une buvette servira à financer un séjour pour le secteur jeunesse. Rendez-vous le samedi 2 avril pour un vide grenier dans le quartier de La Glacière. Salle des fêtes de La Glacière 56 rue Armand Gayral, 33700 Mérignac Mérignac Gironde

